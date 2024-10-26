Абу-Даби, 26 октября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов одержал победу на турнире UFC, которая стала для него пятой в карьере.

Турнир проходит 26 октября в Абу-Даби. Бой у Фахретдинова состоялся с бразильцем Карлосом Лиалой Мирандой. Поединок проходил в полусреднем весе и продлился все три раунда, завершившись единогласным решением судей.

С начала выступления в UFC в 2022 году для 33-летнего бойца это уже пятая победа на турнире. Всего за карьеру россиянин провёл 25 боёв, в 23 из которых одержал победу.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября поединок российского бойца Александра Волкова с французом Сирилом Ганом из-за травмы россиянина отменили. Он должен был состояться 26 октября на турнире UFC в Абу-Даби.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов 8 сентября победил соотечественника Александра Шаблия на турнире Bellator в Сан-Диего. Бой продлился все пять заявленных раундов, и по его итогам судьи присудили победу Нурмагомедову единогласным решением.