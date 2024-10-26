Тбилиси, 26 октября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов телеканала «Имеди».

Кадр из видео

Отмечается, что оппозиционная коалиция «За перемены» набирает 12,6% голосов.

Партия «Ежиное национальное движение» получает 11,6%. Фракция «Сильная Грузия-Лело, за народ, за свободу» — 7%. Далее идут партия «Гахария за Грузию» с 4,8%, фракция «Гирчи» с 3%, «Альянс патриотов Грузии» с 2,2%. Остальные партии получили 2,7% голосов избирателей.

По данным телеканала, погрешность может составлять 2,7%.

При этом, согласно экзитполам оппозиционной телекомпании «Формула», «Грузинская мечта» набирает 40,9% голосов, получая 67 мандатов, а оппозиционные партии в совокупности 51,9% голосов и 83 мандата.

Для прохождения в парламент партии требуется набрать 5% голосов избирателей. Право представить кандидатуру премьер-министра получит партия, набравшая наибольшее количество голосов.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

Всего открыли более 3 тыс. участков, из них за рубежом — 67. В списке числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей. За пределами Грузии примут участие в выборах свыше 95 тыс. человек. Выборы станут первыми, в ходе которых используют электронные урны.

По данным ЦИК, явка на парламентских выборах в Грузии на 17:00 по местному времени составила 50,6%, превысив показатель прошлых выборов.

Утром премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах не фиксируют существенных нарушений. Но затем появилась информация об определённых инцидентах.

Так, МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней на участке Марнеули. Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин на одном из избирательных участков силой заталкивают в урну пачки, как предполагается, с бюллетенями.