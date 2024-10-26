Москва, 26 октября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Латвийская онлайн-платформа для анонимных вопросов и ответов Ask. fm прекратит свою работу с 1 декабря 2024 года. Об этом объявила администрация сервиса на сайте.

Global Look Press

«После захватывающего путешествия, длившегося более 10 лет, мы должны объявить о его завершении. Платформа вопросов и ответов для анонимных разговоров прекратит свою работу с 1 декабря 2024 г. Это трудное решение последовало за значительным сокращением нашей пользовательской базы. К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей социальных сетей», — говорится в публикации.

Уточняется, что с 24 октября в Ask. fm недоступны новые регистрации. Администрация призвала пользователей сохранить свои данные в ближайшее время, чтобы не допустить их утерю.

Платформа для анонимных диалогов была создана в Латвии в 2010 году в качестве конкурента другой сети для вопросов и ответов — Formspring. Однако сервис сумел обогнать конкурента и стал очень популярным среди молодёжи в России и СНГ. К 2015 году база зарегистрированных пользователей составила 80 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре сообщалось, что в России увеличилась доля мобильного трафика в VK (15%) и Telegram (11%). Telegram продемонстрировал очень динамичный рост. Летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5,3% мобильного интернета, а теперь его доля достигает 11%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объёму трафика.