Тбилиси, 26 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. По Тбилиси в день проведения парламентских выборов замечена колонна автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сергей Бобылев/ТАСС ТБИЛИСИ

По информации СМИ, в день проведения выборов по улицам Тбили ездит колонна автомобилей с флагами Грузии и правящей партии «Грузинская мечта».

В Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

Всего открыли более 3 тыс. участков, из них за рубежом — 67. В списке числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей. За пределами Грузии примут участие в выборах свыше 95 тыс. человек. Выборы станут первыми, в ходе которых используют электронные урны.

Как передавало ИА Регнум, по данным ЦИК, явка на парламентских выборах в Грузии на 17:00 по местному времени составила 50,6%, превысив показатель прошлых выборов.

Утром премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах не фиксируют существенных нарушений. Но затем появилась информация об определённых инцидентах.

Так, МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней на участке Марнеули. Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин на одном из избирательных участков силой заталкивают в урну пачки, как предполагается, с бюллетенями.