Москва, 26 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани просил «избегать публичности», рассказал 26 октября «РИА Новости» осведомлённый источник в МИД РФ.

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При этом уже после встречи секретариат генсека опубликовал развёрнутый комментарий о разговоре Путина и Гуттериша, напомнил собеседник агентства.

«Пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в её начале не было представителей прессы для избежания излишней публичности. Несмотря на это, секретариат ООН сделал развёрнутый комментарий о беседе, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Чёрном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН», — рассказал источник.

Как передавало ИА Регнум, в МИД также рассказали, что Гутерриш в ходе встречи передал Путину новое предложение о возобновлении судоходства в Чёрном море. Инициатива, судя по всему, была подготовлена в Киеве, Путин пообещал с ней ознакомиться, отмечалось в публикации. Ранее генсек ООН уже предлагал возобновить судоходство, Россия выражала готовность к переговорам, но от них отказался глава киевского режима Владимир Зеленский, указывал источник.

Также в МИД сообщили, что в ходе встречи с Путиным Гутерриш, говоря о конфликте на Украине, заявил о приоритете принципа территориальной целостности государств, а президент России напомнил ему, что право наций на самоопределение указано в Уставе ООН раньше. В Уставе ООН также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии, а киевский режим полностью игнорирует эти нормы в отношении русскоговорящего населения Украины, как прежде игнорировал эти права жителей Донбасса, добавил источник.