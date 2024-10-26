Нью-Йорк, США, 26 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Иран прекратить все военные действия, комментируя атаку ЦАХАЛ на Иран утром 26 октября, сообщил официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь настоятельно повторяет свой призыв ко всем сторонам прекратить все военные действия, в том числе в Газе и Ливане», — сказано в заявлении Дюжаррика.

Вместе с этим он призвал стороны вернуться к дипломатии и приложить максимум усилий для предотвращения полномасштабной региональной войны.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны, отметил 24 октября президент России Владимир Путин. Урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины, подчеркнул он.