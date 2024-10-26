Москва, 26 октября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Тегеран не будет отвечать Израилю на ракетную атаку, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум. Эксперт указал, что ответные действия могут привести к эскалации в регионе, а в ней не заинтересована Демократическая партия США, с которой ведёт контакты Иран.

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О том, что Тегеран не намерен предпринимать ответные действия на ночные авиаудары Израиля по своей территории, несмотря на потери, сообщил 26 октября телеканал Sky News Arabia.

«Иран ведёт контакты с США и заинтересован в победе кандидата от Демократической партии на выборах президента этой страны. Потому что именно Барак Обама, представитель Демократической партии и экс-президент США, в 2015 году пошёл на подписание ядерного соглашения с Ираном, которое предусматривало снятие санкций и вывод страны из международной изоляции взамен на внесение серьёзных корректировок в ядерную программу Ирана. Экс-президент США, а ныне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в период своего президентского срока вышел из этого соглашения, а нынешний президент и представитель Демократической партии США Джо Байден начал пытаться реализовывать проект Обамы и вступил в закрытые переговоры с Ираном по ядерной программе. Иран сделал ставку на демократов. В этой ситуации эскалация с Израилем бьёт по позициям демократов в преддверии выборов. Поэтому Иран проявил себя осторожно, воздерживаясь от ответных действий», — рассказал Тарасов.

В Израиле при этом продолжается жёсткая критика в адрес премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, так как нанесённый по Ирану удар не соответствует тем обещаниям, которые лидер Израиля долгое время давал общественности, заявил эксперт.

«Оппоненты Нетаньяху выступили с резкой критикой относительно израильского удара в ночь на 26 октября. Заявлено было на рубль, а сам удар даже на копейку не пришёлся. Иранское телевидение сейчас демонстрирует один или два кадра какого-то пожара на каком-то объекте. А так города Ирана живут мирной жизнью. И нет такого решительного удара возмездия, такого эффекта нет. И в Израиле понимают, что это был первый ход, когда Нетаньяху пошёл на встречу Соединённым Штатам. Вопрос в том, почему он пошёл на этот шаг, учитывая, что до этого срывал все инициативы американцев по урегулированию ситуации в регионе. Видимо, были выдвинуты какие-то ультимативные требования самому Нетаньяху, от которых он отвертеться не мог. Говорить о том, что это за условия, пока сложно, а додумывать не хочется», — уточнил Тарасов.

При этом сам Иран умело пользуется приёмами психологической войны, считает эксперт. Отказ от ответного удара по Израилю не будет воспринят негативно населением Исламской Республики, заявил востоковед.

«Это элемент психологической войны. Израиль говорит, что он ста самолётами нанёс удар, не входя в воздушное пространство, и поразил массу объектов. Иран заявляет, что было всего двадцать самолётов, непонятно, попали или нет, а убито два человека, так же как и при атаке Тегерана на Израиль. Иран при этом заявляет, что отбил атаку, разрушений массовых нет, поэтому вот такая психологическая пилюля носит успокоительных характер и позволяет воздержаться от ответного удара»,— заключил Тарасов.

26 октября ИА Регнум сообщало о том, что Израиль нанёс удар по территории Ирана в ответ на массированную атаку, которая произошла 1 октября. По сообщениям телеканала NBC, атака израильской армии могла быть направлена на военные объекты в столице Исламской Республики.

Власти Ирана в ожидании ответного удара со стороны Израиля 24 октября приказали вооружённым силам быть готовыми к войне. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи поручил военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.