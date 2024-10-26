Москва, 26 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским клубом «Акрон» и махачкалинским «Динамо» завершился ничьёй. Встреча состоялась на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске (Дагестан).

Владимир Астапкович/РИА Новости

Счёт по итогам матча 1:1. В составе хозяев поля отличился Гамид Агаларов (68‑я минута). В добавленное время, на 90+5-й минуте, Владимир Хубулов забил ответный гол, позволив «Акрону» уйти от поражения.

Нападающий тольяттинской команды Атрём Дзюба пропустил встречу из-за повреждения.

Теперь «Динамо» с 12 очками располагается на 11‑й строчке турнирной таблицы МИР РПЛ. «Акрон» (13 очков) идёт восьмым.

В следующем туре «Динамо» 2 ноября сыграет на выезде с петербургским «Зенитом». 3 ноября «Акрон» примет самарские «Крылья Советов».

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:0.

Днём ранее московский футбольный клуб ЦСКА обыграл махачкалинский «Динамо» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 56-й минуте.

19 октября подмосковные «Химки» одержали победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий Зелимхан Бакаев.