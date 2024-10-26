Липецк, 26 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Полицейским пришлось применить оружие при задержании одного из сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иллюстрация пресс-службы МВД

По информации Волк, двух из шести сбежавших нашли вблизи посёлка Улусарка Липецкой области.

«При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале Волк.

Остальные сбежавшие разыскиваются, отметила она.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых из ИК-2 в Липецке утром сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Для их розыска и задержания был создан оперативный штаб. Позже в региональном УФСИН уточнили, что преступники воспользовались прорытым туннелем. Согласно ориентировкам на беглецов, они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, осуждёнными за изнасилования, в том числе несовершеннолетних, и за хранение наркотиков.

После побега заключённых следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2 в Липецке. Для выяснения обстоятельств ЧП назначили служебную проверку.

Двоих беглецов вскоре задержали в Тамбовской области, в Сети появились кадры операции. По информации источников, за семь месяцев до побега заключённые украли в мастерской инструменты, с помощью которых сделали подкоп. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.