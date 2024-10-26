Один из беглецов из липецкой колонии оказал сопротивление при задержании
Полицейские применили оружие при задержании одного из беглецов из липецкой ИК
Липецк, 26 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Полицейским пришлось применить оружие при задержании одного из сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации Волк, двух из шести сбежавших нашли вблизи посёлка Улусарка Липецкой области.
«При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале Волк.
Остальные сбежавшие разыскиваются, отметила она.
Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых из ИК-2 в Липецке утром сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Для их розыска и задержания был создан оперативный штаб. Позже в региональном УФСИН уточнили, что преступники воспользовались прорытым туннелем. Согласно ориентировкам на беглецов, они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, осуждёнными за изнасилования, в том числе несовершеннолетних, и за хранение наркотиков.
После побега заключённых следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2 в Липецке. Для выяснения обстоятельств ЧП назначили служебную проверку.
Двоих беглецов вскоре задержали в Тамбовской области, в Сети появились кадры операции. По информации источников, за семь месяцев до побега заключённые украли в мастерской инструменты, с помощью которых сделали подкоп. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.