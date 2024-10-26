Москва, 26 октября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан, запланированный на конец октября, переносится. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

О переносе сроков визита стало известно после телефонного разговора главы российского внешнеполитического ведомства с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договорённость перенести планировавшийся на 28–29 октября визит Лаврова в Ташкент на более поздний срок», ― говорится в сообщении.

Также в ходе беседы стороны подтвердили обоюдное намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества России и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Лавров прибыл в Лаос для участия в 19-м Восточноазиатском саммите. В частности, он встретился с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом для обсуждения двусторонних вопросов.

Днём ранее министр иностранных дел России провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Также в ходе визита в Эр-Рияд Лавров принял участие в министерской встрече Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).