Москва, 26 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Шесть авиарейсов, вылетевших из России в Иран, вернулись обратно из-за запрета иранских властей на полёты. Об этом сообщили в Росавиации.

РИА Новости / Максим Богодвид

По данным ведомства, пять рейсов авиакомпании Flydubai и один Air Arabia вынуждены были вернуться в российские аэропорты из-за запрета Ирана на полёты для обеспечения безопасности в период с 03:46 до 08:30 мск.

«Запрет действовал с 03:46 до 08:30 мск. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании Flydubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)», — приводит сообщение ведомства агентство «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны, отметил 24 октября президент России Владимир Путин. Урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины, подчеркнул он.