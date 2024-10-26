Белград, 26 октября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Сербия окажет Украине помощь на миллионы евро. Об этом 26 октября в эфире Prva TV сообщил президент страны Александр Вучич.

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Сербский лидер уточнил, что республика направит Киеву электрогенераторы и трансформаторы.

«Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 млн евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их», ― заявил Вучич.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября глава министерства обороны Сербии Братислав Гашич опроверг информацию о том, что контракт с французской компанией Dassault Aviation на приобретение 12 самолётов Rafale предполагает отказ от истребителей МиГ-29 и их передачу Украине. Министр подчеркнул, что Сербия не намерена отказываться от советских и российских истребителей.

В июне Сербия не присоединилась к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов.

17 октября правительство Швеции сообщило, что выделило Украине $30,41 млн в рамках нового совместного скандинавско-балтийского пакета помощи для восстановления энергетического сектора перед зимним похолоданием.

Евросоюз в общей сложности оказал Украине помощь на €110 млрд. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в октябре уточнил, что военные траты ЕС на Украину составили €42 млрд, а к концу 2024 года этот показатель достигнет €45 млрд.