Москва, 26 октября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Занимающий более 30 лет должность председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков покинет свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Администрация президента России

Отмечается, что Шмаков станет президентов федерации после изменения организационной структуры. Вместе с этим в ФНПР появится другая руководящая должность, которую займёт действующий зампред федерации Сергей Черногаев.

Ожидается, что об изменениях объявят на предстоящем внеочередном съезде федерации 29 октября, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов отметил, что в приоритете правительства ― прогнозирование кадровых потребностей страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищённости трудящихся.

Глава государства отметил, что Федерация независимых профсоюзов России многое делает для гармонизации отношений в сфере занятости. Он выразил уверенность, что профсоюзы примут активное участие в реализации национального проекта «Кадры», запуск которого Путин анонсировал во время оглашения послания Федеральному собранию.