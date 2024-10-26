Москва, 26 октября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие фиктивным бракам с мигрантами. Документ был официально опубликован.

Илья Наймушин/РИА Новости

Теперь мигранты смогут упрощённо получить разрешение на временное проживание только после трёх лет брака с гражданином России. Соответствующие изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

В сопроводительных к федеральному закону документах отмечается, что иногда иностранцы прибегали к фиктивному заключению брака с гражданами России только ради быстрого получения гражданства РФ, а не ради создания семьи. Ранее условий по срокам брака не было.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о борьбе с использованием фиктивных браков, а также отцовства и материнства для легализации мигрантов в России, депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении 15 октября. А 23 октября документ был одобрен Советом Федерации РФ.

В марте президент Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России заявил о необходимости взять под контроль ситуацию с мигрантами в стране. Он призвал создать систему профилактических мер, в том числе по соблюдению иностранцами законов.