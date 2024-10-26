Москва, 26 октября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин напомнил, что право наций на самоопределение указано в Уставе ООН перед пунктом о территориальной целостности, когда беседовал с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем. Об этом сообщил 26 октября источник в российском МИД.

Kremlin.ru

Он отметил, что Гутерриш, обсуждая украинский конфликт в контексте международного права, опирался на точку зрения о приоритете принципа территориальной целостности. Её придерживаются юристы ООН.

«В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — рассказал дипломат «РИА Новости».

Он отметил, что киевский режим полностью игнорирует это в отношении русскоговорящего населения Украины, так же как и прежде игнорировались эти же права жителей Донбасса.

Представитель МИД напомнил, что резолюции Генассамблеи ООН, во-первых, носят рекомендательный характер и не являются консенсусными. Во-вторых, добавил он, столь же ретивое выполнение генсеком остальных решений ГА ООН позволило бы решить многие проблемы современного мира.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Путина и Гутерриша прошли 24 октября на полях саммита БРИКС в Казани. Темами встречи были работа ООН, ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал генсека в День ООН, который отмечается 24 октября, за его участие в саммите. Более того, он отказал Гутерришу в визите на Украину.

Ранее недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС выразили в украинском МИДе. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии, а теперь сделал «неправильный выбор». Его обвинили в действиях, не способствующих «делу мира», и подрыве репутации ООН.