Москва, 26 октября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш ещё в марте инициировал переговоры о восстановлении судоходства в Чёрном море, Россия выразила готовность к переговорам, но от них отказался глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщил 26 октября «РИА Новости» источник в МИД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее зерновая сделка была расторгнута из-за того, что данные России обещания в части облегчения экспорта продовольствия и удобрений не выполнялись, напомнил источник.

«Ещё один заход генсекретарь ООН делал в марте сего года, Россия была готова на него согласиться, но в самый последний момент Владимир Зеленский отказался от этой идеи», — рассказал собеседник агентства.

В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани на саммите БРИКС Гутерриш сделал аналогичное предложение, которое было, судя по всему, подготовлено Киевом, сказал источник. Путин пообещал изучить предложение, добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября в ходе встречи с Путиным в Казани Гутерриш заявил, что обеспечение свободы судоходства в Чёрном море имеет первостепенное значение для Украины, России, а также мировой продовольственной и энергетической безопасности.

Турция передала России документ с предложениями по возможному возобновлению зерновой сделки, сообщил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Специалисты изучат документ, отметил он.

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь договорённостями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.