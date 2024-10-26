Тбилиси, 26 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В Грузии проголосовать на выборах в парламент пришли более 40% избирателей. Об этом 26 октября сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Стрингер/РИА Новости

По данным на сайте ЦИК, явка по состоянию на 15:00 по местному времени (14:00 мск) составила 41,62%. Свои голоса за парламентариев отдали свыше 1,4 млн человек.

Активность избирателей на парламентских выборах 2020 года за аналогичное время составила 36,45%.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). В числе первых избирательным правом воспользовалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Всего открыли более 3 тыс. участков, из них за рубежом 67. В списке числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей. За пределами Грузии примут участие в выборах свыше 95 тыс. человек.

Выборы станут первыми, в ходе которых используют электронные урны. Их установили на 74% участков, охватывающих почти 90% избирателей. Также в стране применят технологию верификации избирателей.

Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий. Среди них четыре партии: «Единство — Национальное движение», «Гахария за Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены». Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-ный барьер.

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил, что по факту возможного вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Грузии возбуждено уголовное дело.