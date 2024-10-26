Москва, 26 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. 13-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) начнётся 26 октября в субботу с трёх матчей: махачкалинское «Динамо» — «Акрон», ЦСКА — «Факел» и «Ростов» — «Ахмат».

Григорий Сысоев/РИА Новости

Среди участников вышеперечисленных встреч ЦСКА находится ближе всех к тройке лучших, занимая четвёртое место с отрывом в четыре очка от московского «Локомотива». «Факел», в свою очередь, находится на 14-й позиции турнирной таблицы, набрав десять очков.

Игра с воронежским «Факелом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Армейцы сыграют дома.

Тур откроет матч между махачкалинским «Динамо» и тольяттинским «Акроном», игра начнётся в 14:00 по московскому времени. Обе команды по итогам прошлого сезона впервые вышли в высший дивизион чемпионата России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Российский футбольный союз (РФС) определил даты проведения матчей ¼ финала Кубка России по футболу. 5 ноября пройдут две встречи: между московскими «Динамо» и «Локомотивом» (18:30) на стадионе «бело-голубых», а также между клубами «Спартак» Москва и «Ростов» (20:45). На следующий день, 6 ноября, планируется провести ещё две игры: матч «Рубин» — ЦСКА (18:30) и «Зенит» — «Ахмат» (20:45).

19 октября ЦСКА на выезде одержал победу в матче против махачкалинского «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 12-го тура РПЛ. Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 56-й минуте.