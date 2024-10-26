Москва, 26 октября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. До конца осенней сессии в Госдуму могут внести законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии, сообщила 26 октября депутат Яна Лантратова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Законопроект готовится представителями нескольких фракций Госдумы. Сейчас в законодательстве нет определения деструктивной идеологии и списка её видов, поэтому многие группы в соцсетях не попадают под блокировку, отметила Лантратова в беседе с ТАСС.

«У нас огромное количество деструктивной идеологии в сети Интернет. Идеологий много разных, начиная от криминальных субкультур, групп смерти, чайлдфри, вовлечения детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство», — сказала депутат.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Санкции планируется установить по аналогии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и смены пола: штрафы до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц, до 5 млн рублей для юридических лиц.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

Чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Для России, как и для мира в целом, эта идеология ещё опасней, чем ЛГБТ, подчеркнул он.