Белград, 26 октября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от посещения саммита БРИКС в Казани. По его словам, причиной является специфика выстраивания отношений со странами Запада, в частности с Еврокомиссей,

MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Не надо меня учить внешней политике и международным отношениям, знаю их лучше, чем кто-либо другой. И я сохранил уважение президента России Владимира Путина и принял, и сохранил уважение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен«, — заявил он в эфире Prva TV.

Вучич уточнил, что Запад не хочет видеть, что Сербия ведёт диалог с Россией. Он также отметил, что ранее фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьером Сербии Милошем Вучевичем из-за того, что до неё он встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Вучич добавил, что для Запада такое считается невозможным, а для Белграда «вполне нормальным».

Вучич напомнил, что всегда отвечал отказом на требования Запада ввести санкции против РФ, несмотря на постоянное взаимодействие Сербии с Евросоюзом. По его словам, ЕС трудоустраивает на предприятиях в Сербии 83 тыс. человек, а, согласно недавнему опросу, примерно по 42% населения республики в равной степени поддерживают путь в ЕС и в БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Вучич заявил, что у него уже запланированы трёхсторонние переговоры с премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном, которые пройдут в маленьком словацком городке Комарно на юге страны. Премьер министр Польши Дональд Туск приедет туда 23 октября, к нему присоединится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а на следующий день или через два дня в Белграде ждут с визитом Урсулу фон дер Ляйен. Вместо президента Сербию на саммите представил вице-премьер Александр Вулин.

23 октября представитель Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приветствует участие стран-кандидатов в саммите БРИКС в Казани, потому что они должны «твёрдо и без колебаний поддерживать ценности Европейского союза», одной из которых является международная изоляция России.