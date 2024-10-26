Москва, 26 октября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Движение «Абилимпикс» внесло уникальный вклад в создание доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в телеграмме, посвящённой национальному чемпионату «Абилимпикс», заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«За прошедшее десятилетие движение «Абилимпикс» завоевало признание в нашей стране и авторитет у экспертов и работодателей <…> А главное, участие в ваших востребованных проектах помогло им (людям с ограниченными возможностями здоровья. ― Прим. ред.) начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции, ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что на региональных и отборочных этапах участники чемпионата показали высокую квалификацию и мастерство. В преддверии заключительных стартов российский лидер пожелал участникам победного настроя. Путин также поздравил движение «Абилимпикс» и его участников с юбилеем организации.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2024 году движению исполняется десять лет. За это время участниками чемпионата на всех этапах стали свыше 120 тыс. человек.

В прошлом году чемпионат проходил с 20 по 23 октября в «Гостином Дворе» в Москве и ещё на шести дополнительных площадках в московских колледжах. В конкурсе приняли участие более 750 человек из 76 субъектов РФ.

Победителем Х московского чемпионата «Абилимпикс» стал 161 человек. Участие принимали школьники от 14 лет, а также студенты и взрослые специалисты. Всего число участников достигло 930 человек.

Планируется, что национальный этап чемпионата состоится в Москве с 26 по 29 октября. В программе 50 компетенций ― от ИТ-технологий и промышленности до сферы общественного питания и услуг.