Москва, 26 октября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Украинские заявления о создании «киберсил ВСУ» похожи на попытки напугать всех каким-то вундерваффе-оружием и обратить на себя внимание в информационном поле, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

В Telegram-канале Генштаба ВСУ в четверг, 24 октября, появилось сообщение о том, что на Украине обсуждают вопрос создания нового рода войск — киберсил. Над ним работают представители ВСУ, эксперты и депутаты Верховной рады, в частности члены комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, сообщается в канале. Такой род войск, как киберсилы, есть в Великобритании. Представители этих сил рассказали в 2023 году, что занимаются проведением кибернетических операций на ежедневной основе, защищают Соединенное Королевство от угроз, содействуя интересам внешней политики страны и её политики в сфере национальной безопасности, поддерживая военные операции и предотвращая совершение тяжких преступлений. Чем конкретно будут заниматься киберсилы ВСУ, не уточняется, однако в украинском Генштабе заверили, что создание этого рода войск позволит значительно усилить возможности украинской армии.

Эксперт напомнил, что разного рода наёмники побывали и до сих пор находятся в частях ВСУ, но никакого успеха украинской армии они не принесли. Киев создал силы беспилотных систем, даже заявил о том, что планирует за счёт этих аппаратов обеспечить себе превосходство в воздухе, но и тут ничего не вышло, сказал эксперт.

«Теперь надо напугать каким-то вундерваффе-вооружением, которое обеспечило бы некую приманку, которая обратила бы внимание на проблемы ВСУ и Украины в целом в информационном пространстве западных государств. Да, есть проекты, есть разработки, над этим трудится весь мир сегодня, но сказать, что эти киберподразделения сейчас займут всю линию боевого соприкосновения и обеспечат успех, это будет чрезмерно амбициозно», — считает Кошкин.

Говорить о какой-либо эффективности подобного рода войск не приходится, поскольку никто не знает, что подразумевает Украина под словом киберсилы, отметил эксперт.

«Что это такое? Киборги придут? Кто они такие, кто их создал? Где промышленное производство?» — спросил он.

Кошкин пояснил, что даже предприятия по производству беспилотников и ремонтные базы своевременно вычисляются и уничтожаются российскими войсками, и тем более такая судьба ждала бы и высокотехнологичные центры.

«Я считаю, что это серьёзная информационная психологическая атака, которая в информационном пространстве может шуму наделать, а вот на линии боевого соприкосновения, наверное, нет», — сказал специалист.

Он считает, что заявления Генштаба ВСУ вызваны положением дел на фронте, где ВС России повсеместно имеют тактическое превосходство и успех, что приводит к различным уловкам противника.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент России Владимир Путин заявил об отсутствии смысла в сопротивлении ВСУ в Курской области. Президент добавил, что по примерным подсчётам, действительно, эта территория — примерно 6 на 15 километров, там находится около 2 тысяч человек.

Также сообщалось об успешном продвижении Вооружённые сил России на ряде направлений в Донбассе. Боевые действия продолжаются на покровском направлении, в районе Угледара и Часова Яра. При этом самые тяжёлые бои, как и в прошлые недели, развернулись на участке фронта западнее Донецка.