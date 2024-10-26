Белград, 26 октября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич восхитился устойчивостью российской экономики и высоким профессионализмом главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. В эфире телеканала TV Prva сербский лидер назвал Набиуллину гением, а экономику РФ ― фантастической.

«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина ― гений. Однако российская экономика ― это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях», ― подчеркнул Вучич.

Он напомнил о повышении Центробанком ключевой ставки с 19% до 21% и росте процентных ставок по кредитам до 30% годовых. В тоже время, добавил сербский лидер, в Сербии ключевая ставка ― 5,75%. Также в этом и в прошлом году инфляция в России в два раза выше, чем у Сербии: 8,2% против 4,2%.

«Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша», ― добавил президент республики.

Вучич также отметил, что ожидаемый средний экономический рост в еврозоне составит 0,6% в этом году, а в Евросоюзе за пределами еврозоны — около 0,85%. В Сербии же средний темп роста прогнозируется на уровне 3,9-4%, что в пять раз выше, чем в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, в прошло году американское издание Politico в ходе мероприятия по оглашению наиболее влиятельных личностей за год назвало Набиуллину «главным разрушителем года» за вклад в укрепление и рост российской экономики, помешавшие недружественным ей странам добиться каких-либо экономически значимых антироссийских ограничений. Как отметили авторы материала, за десятилетие у руля Центробанка она сумела провести жёсткую, но неоднократно спасавшую рубль политику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что в Европе тоже понимают, что ограничения в отношении Москвы не имеют смысла. Представитель Кремля подчеркнул, что европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят также эффект бумеранга от этих санкций. Российская экономика стабильна, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, и вышла на траекторию роста, подчеркнул Песков.

25 октября Центробанк заявил о повышении ключевой ставки до 21%. При этом Набиуллина отметила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре текущего года. Глава Центробанка добавила, что такие решения будут приниматься исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.