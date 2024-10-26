Москва, 26 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Агрессивный мужчина напал на пассажирку в вагоне столичного метро. Он несколько раз ударил её руками, а затем опрокинул на пол ударом ноги, сообщает 26 октября пресс-служба прокуратуры Москвы.

Кадр из видео

Инцидент произошёл на станции метро «ВДНХ», мужчина действовал из хулиганских побуждений, уточнили в ведомстве, а также опубликовали видеозапись произошедшего.

«Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина бьёт женщину в присутствии других пассажиров, а на станции выходит из вагона. Через мгновение он наносит ей сильный удар ногой через открытые двери, отчего пассажирка падает.

Злоумышленника задержали и доставили в правоохранительные органы. Выяснилось, что ранее он был судим. Мужчине грозит уголовная ответственность по статье 116 УК РФ о нанесении побоев, добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в московском метро мужчина выгнал из вагона блогера Настю Ермак якобы из-за её причёски. По словам девушки, 40-летний пассажир, оказавшийся бывшим полицейским, удивился её внешности и начал снимать на телефон, а потом спросил, является ли она русской. Когда блогер ответила утвердительно, мужчина принялся выталкивать её к выходу.

В марте на станции метро «Войковская» мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул её с платформы под приближающийся поезд. Машинист успел экстренно затормозить, и девушка не пострадала. Находившийся рядом очевидец не дал злоумышленнику скрыться, а прибывшие на место происшествия полицейские задержали его. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.