Тегеран, 26 октября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Руководство Ирана уведомило Израиль о том, что не станет отвечать на атаку ЦАХАЛ. Такую информацию распространяет телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Yao Bing/XinHua/Global Look Press Тегеран во время авиаудара Израиля

По данным СМИ, Иран направил данное сообщение через третью страну.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена.

В свою очередь МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля против нескольких военных центров как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии.

В иранском МИД указали на необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества по предотвращению геноцида в секторе Газа и Ливане и призвали обуздать разжигание войны Израилем в регионе. Ведомство также отметило, что именно США стоят за нестабильностью и напряжённостью на Ближнем Востоке.