Липецк, 26 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Правоохранители задержали на территории Липецкой области ещё двоих бежавших из колонии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

imago/Rüdiger Wölk/ТАСС

Ранее он проинформировал, что двое из шести бежавших заключённых задержаны на территории Тамбовской области.

«Двое беглых заключённых задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых стало известно утром 26 октября. Беглецов разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп.

Telegram-канал «112» сообщал, что сотрудники ФСИН обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых. После инцидента УФСИН начало служебную проверку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. Следствие полагает, что побег стал возможен из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.

Среди бежавших заключённых есть граждане Узбекистана, сообщали «Известия». Один из преступников получил срок за изнасилование несовершеннолетнего, ещё двое — за производство и распространение наркотиков, отмечалось в публикации.

Заключённые готовили побег более полугода, сообщал Telegram-канал Shot со ссылкой на информированный источник. По этим данным, ещё в марте злоумышленники похитили инструменты в мастерской колонии. Пропажу инструментов обнаружили, но найти их не смогли, отметил источник издания.