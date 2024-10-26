В Липецкой области задержали ещё двоих бежавших из колонии
Губернатор Артамонов: в Липецкой области задержали ещё двоих бежавших из колонии
Липецк, 26 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Правоохранители задержали на территории Липецкой области ещё двоих бежавших из колонии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Ранее он проинформировал, что двое из шести бежавших заключённых задержаны на территории Тамбовской области.
«Двое беглых заключённых задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых стало известно утром 26 октября. Беглецов разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп.
Telegram-канал «112» сообщал, что сотрудники ФСИН обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых. После инцидента УФСИН начало служебную проверку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. Следствие полагает, что побег стал возможен из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.
Среди бежавших заключённых есть граждане Узбекистана, сообщали «Известия». Один из преступников получил срок за изнасилование несовершеннолетнего, ещё двое — за производство и распространение наркотиков, отмечалось в публикации.
Заключённые готовили побег более полугода, сообщал Telegram-канал Shot со ссылкой на информированный источник. По этим данным, ещё в марте злоумышленники похитили инструменты в мастерской колонии. Пропажу инструментов обнаружили, но найти их не смогли, отметил источник издания.