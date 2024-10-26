Сараево, 26 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Запад требовал от Боснии и Герцеговины ввести санкции против России, Китая, Турции, Катара и Саудовской Аравии, рассказал президент входящей в состав БиГ Республики Сербской Милорад Додик на полях саммита БРИКС в Казани.

Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

«Сегодня совершенно ясно, и официально от нас потребовали ввести санкции не только против России, но и против Китая, Турции, Катара и Саудовской Аравии. При этом ни один орган власти не принял, не примет и не даст разрешения на подобное решение», — заявил он в интервьюТАСС.

Додик уточнил, что Запад говорит о «тлетворном» влиянии России на Балканах, хотя 25 лет назад сбрасывал на Сербию бомбы с обеднённым ураном.

В 1999 году в бывшей Югославии проходила операция НАТО «Союзная сила», в ходе которой производились бомбардировки сербской территории. Эта операция привела к тысячам жертв, в том числе и многочисленным жертвам среди гражданского населения, а также к разрушениям объектов инфраструктуры. Данная операция является обсуждаемой и спорной в мире, ведь проводилась без мандата СБ ООН.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с Милорадом Додиком назвал бредом звучащие на Западе обвинения в адрес России в организации различных беспорядков в западных странах. По словам российского президента, эти слова направлены на продвижение собственных повесток, чтобы уйти от ответственности за фундаментальные ошибки, которые Запад делает в отношении других стран, стараясь любой ценой обеспечить своё доминирование.

Путин отметил, что Россия ни с кем не борется и не желает никакой конфронтации. Просто страна идёт своим путём, создавая новые инструменты и механизмы сотрудничества на основе равноправия и уважения интересов друг друга. Россия и впредь продолжит работать таким образом, заключил глава государства.

Додик на встрече с Путиным заявил о желании Республики Сербской Боснии и Герцеговины участвовать в БРИКС. Он заверил, что обсудит этот вопрос на уровне всей страны и заручится поддержкой.