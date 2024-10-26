Владивосток, 26 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Жительница Приморья перевела мошенникам 3,4 млн рублей — всю скопленную зарплату своего мужа-военнослужащего, который сейчас принимает участие в спецоперации. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

По его словам, несколько дней назад в полицию Приморского края обратилась 39-летняя Марина К. (имя изменено). Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников. Ещё в середине сентября на телефон Марины поступил звонок с незнакомого номера. Подняв трубку, она услышала, что все сбережения семьи в опасности и для сохранения накоплений необходимо перевести их на безопасный счет.

«Более месяца мошенники регулярно звонили женщине и убеждали её переводить деньги на якобы безопасные счета. Когда жительница Приморья перевела аферистам все деньги, звонки прекратились. Тогда женщина поняла, что её обманули. Общий ущерб от действий преступников составил 3 396 000 рублей. В полиции Марина пояснила, что эти деньги — зарплата её супруга, который сейчас находится в зоне СВО», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Источник не уточнил, удалось ли оперативникам выйти на след злоумышленников, а также знает ли муж Марины о том, что лишился всех заработанных денег.