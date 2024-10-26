Липецк, 26 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Кадры подкопа, который прорыли перед побегом заключённые липецкой исправительной колонии № 2, опубликовало 26 октября РЕН ТВ.

Belkin Alexey/Global Look Press

На кадрах видно, что внутри туннеля остались вещи заключённых.

Для побега заключённые соорудили два туннеля, длина одного из них достигала 37 метров. Первый подкоп, ведущий во внутреннюю запретную зону, они сделали в одном из заброшенных цехов, второй проходил под забором колонии, сообщал Telegram-канал Baza.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых из ИК-2 утром сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Для их розыска и задержания был создан оперативный штаб. Позже в региональном УФСИН уточнили, что преступники воспользовались прорытым туннелем. Согласно ориентировкам беглецов, они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, осуждёнными за изнасилования, в том числе несовершеннолетних, и за хранение наркотиков.

После побега заключённых следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2 в Липецке. Для выяснения обстоятельств ЧП назначили служебную проверку.

Двоих беглецов вскоре задержали в Тамбовской области, в Сети появились кадры операции. По информации источников, за семь месяцев до побега заключённые украли в мастерской инструменты, с помощью которых сделали подкоп. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.