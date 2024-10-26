Москва, 26 октября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В распоряжение российских специалистов попала электроника американского беспилотника RQ-20 Puma, рассказал 26 октября «РИА Новости» инженер по противодействию дронам.

(сс) US Marines

Аппаратура и электроника БПЛА не пострадали и могут быть изучены, отметил инженер.

«Специалистам группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — заявил он.

В одном квадрате с RQ-20 в воздухе находилась ещё одна цель, украинский БПЛА «Баба-яга», который был сбит из стрелкового оружия, рассказал собеседник агентства. После осмотра этого дрона выяснилось, что он был снабжён ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами, отметил инженер.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре сообщалось, что российским экспертам передали для изучения головную часть американской ракеты системы HIMARS. Специалисты после демонтажа проанализируют полученные элементы, отмечалось в сообщении.

В июле российские специалисты получили для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем. Эксперты отмечали, что дрон способен разгоняться при приближении к зонам действия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские инженеры, работая с попавшими в их распоряжение из зоны спецоперации натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow, научились определять их возможные модификации.