Лондон, 26 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Странам Запада не удалось добиться международной изоляции России, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна», — написал он.

Таким образом он прокомментировал видеонарезку нескольких заявлений глав западных государств об изоляции России на фоне недавнего саммита БРИКС в Казани.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября представитель Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приветствует участие стран-кандидатов в саммите, потому что они должны «твёрдо и без колебаний поддерживать ценности Европейского союза», одной из которых является международная изоляция России.

Вместе с тем одни из лидеров стран Содружества наций — премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса на первое место поставили участие в БРИКС в Казани нежели присутствие на саммите британской организации, который в эти дни проходит на Самоа с участием премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера.

24 октября министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад заявил, что Европа и западные страны больше не имеют монополии в мире. По его словам, страны БРИКС предложили альтернативную модель мироустройства, которая составит конкуренцию прежней.