Москва, 26 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Геннадий Семигин заявил, что покидает пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом председатель СРЗП Сергей Миронов сообщил 26 октября на XIV съезде партии.

Сергей Фадеичев/ТАСС Геннадий Семигин

«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе», — сказал Миронов и уточнил, что Семигин сохранит членство в партии.

Устав партии, предусматривающий наличие двух сопредседателей, меняться не будет. Первый сопредседатель, политический деятель и писатель Захар Прилепин, остаётся на посту. Второго сопредседателя предлагается выбрать на съезде в 2025 году перед выборами в Госдуму, отметил он.

Миронов добавил, что намерен предложить на вакантное место Руслана Татаринова — полковника Росгвардии, который сейчас находится в зоне спецоперации.

Пост сопредседателя СРЗП Семигин занимал с 22 февраля 2021 года. Тогда «Патриоты России» и «За правду» присоединились к «Справедливой России», образовав СРЗП.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Семигина освободили от должности главы комитета Госдумы по делам национальностей. На его место фракция СРЗП предложила кандидатуру Яны Лантратовой, которая занимала пост первого заместителя председателя комитета по просвещению.

Ранее Семигин судился с участником спецоперации Евгением Рассказовым (позывной Топаз) из-за статьи, опубликованной на сайте СРЗП осенью 2023 года. В ней присутствовала негативная оценка действий ВС РФ, что вызвало публичное возмущение Рассказова. После общественного резонанса Семигин заявил, что сайт подвергся взлому. В мае 2024 года Миронов призвал Семигина отказаться от судебных разбирательств и отозвать иск.