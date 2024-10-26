Минск, 26 октября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Белоруссия продолжит участвовать в организации обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной, заявил президент страны Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Между Минском и Киевом сохраняются «определённые контакты», в частности обмены пленными и телами погибших происходят в том числе на территории Белоруссии, отметил Лукашенко.

«У украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять», — цитирует Лукашенко белорусское информагентство «Белта».

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническую роль в возвращении российских военных сыграли ОАЭ.

20 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяна поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским кризисом, в том числе с обменом пленными.

Ранее ряд попавших в плен бойцов ВСУ заявили российским журналистам, что отказались от участия в обмене. В частности, боец Яков Дорожеченко объяснил свой отказ тем, что командование ВСУ не заботится о жизни военнослужащих и считает их «расходным материалом».

25 октября Путин рассказал, что командиры подразделений ВСУ, которые попали в окружение российских войск в Курской области, расстреливают своих военных при первой же попытке сдаться в плен. Многие бойцы ВСУ тем не менее сдались в плен, и с ними хорошо обращаются, подчеркнул президент.