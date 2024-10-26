Москва, 26 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. 5 и 6 ноября пройдут первые встречи команд в четвертьфинале Кубка России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Филиппов/РИА Новости

Согласно публикации, 5 ноября пройдут две встречи: между московскими «Динамо» и «Локомотивом» (18:30) на стадионе «бело-голубых», а также между клубами «Спартак» Москва и «Ростов» (20:45).

На следующий день, 6 ноября, планируется провести ещё две игры: матч «Рубин» — ЦСКА (18:30) и «Зенит» — «Ахмат» (20:45).

Даты проведения ответных встреч в турнире станут известны позже. Указано московское время.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» проиграл «Химкам» со счётом 2:0. В составе «Химок» дубль оформил нападающий Зелимхан Бакаев, отличившийся на 54-й и 60-й минутах. По итогам тура команды занимают 3-е и 12-е места соответственно.

«Краснодар» же в свою очередь разгромил московский «Спартак» со счётом 3:0. Таким образом, «Краснодар» одержал девятую победу подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице.