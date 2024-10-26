Москва, 26 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Соседи убитой мигрантом-нелегалом в собственной квартире писательницы Раисы Кирсановой начали вооружаться после того, как узнали о произошедшем в их доме. Об этом ИА Регнум рассказала знакомая писательницы Анна.

Кадр из видео Раиса Кирсанова

Она всю жизнь живёт в многоэтажке в Москве, где 19 октября пьяный мигрант-нелегал избил 78-летнюю писательницу и преподавателя Театрального училища им. Щукина Раису Кирсанову. Пострадавшая была госпитализирована с тяжёлыми травмами в реанимацию, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась. Новость об этом повергла жителей этого и соседних домов в шок — чтобы хоть как-то обезопасить себя и своих детей, люди стали вооружаться.

«Мне не просто страшно выходить из дома. В этот же день, когда мы узнали, мне муж сказал приобрести как минимум газовый баллончик. Кто-то даже нож хотел начать носить с собой на случай самообороны. Такие мысли от бессилия приходят. Мой муж утром уходит на работу, у меня двое маленьких детей, сейчас темнеет рано, и я уже хожу и просто озираюсь. Я не могу сказать, что это мой район, мой город. Просто страшно, животный страх просыпается, который ни жизненным опытом, ничем перебороть невозможно. Ты невольно становишься заложником этого страха. После случившегося мы в шоке все, не знаем, что делать», — рассказала Анна — соседка убитой мигрантом писательницы.

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Женщина знала Раису Кирсанову очень много лет, они дружили семьями.

«Я очень любила с ней разговаривать, я её с самого своего детства знаю, мы очень с ней дружили, я тоже увлекалась костюмом. А Раиса Мардуховна была профессионалом истории костюма высочайшего класса, интереснейшая женщина, культурная. У меня есть её книга, но она мне её так и не успела подписать. Я просила сына Кирилла передать ей, чтоб подписала. А он говорил, что сами ещё в гости зайдёте. Но кто мог знать, что произойдёт такое. У меня слёзы наворачиваются. Сколько она писала, преподавала, сколько научных работ и учеников. Раиса Мардуховна шла по жизни легко и смело, и такой чудовищный конец! Она должна была уснуть в собственной мягкой постели, покачавшись в кресле-качалке, спокойно и достойно уйти из жизни, дожить свой век. Но не так…» — объяснила Анна.

Соседка рассказала, как жила Раиса Кирсанова последние годы. По её словам, писательница стала реже выходить из дома, за ней ухаживал сын Кирилл, который жил в соседнем подъезде.

«Она всё больше времени проводила дома, очень редко выходила. Это с ковида началось, да и возраст начал брать своё, но она до последнего работала, общалась с людьми онлайн, к ней домой ученики приходили с научными работами, дипломами. Ей помогал сын, я его часто видела. Я не знаю, почему дверь в тот вечер у неё оказалась не заперта, может, Раиса Мардуховна куда-то вышла ненадолго, на прогулку или в магазин или мусор вынести. А потом просто забыла закрыть замок, скорее всего, просто забыла», — предположила женщина.

Ранее в Москве гражданин Киргизии забрался в квартиру к 78-летней писательнице и бывшему преподавателю Театрального института имени Бориса Щукина Раисе Кирсановой. 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину по голове, а после уснул в её квартире.