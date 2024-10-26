Курск, 26 октября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Российские морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили группу штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово», — сказал собеседник агентства.

25 октября ИА Регнум передавало, что бойцы Черноморского флота на двух БТР разбили в Курской области колонну техники киевских боевиков. В числе уничтоженных бронемашин ВСУ Stryker и MaxxPro.

21 октября стало известно, что российские десантники заняли опорный пункт противника в курском приграничье, уничтожив группу пехоты ВСУ. Десантники стреляли напрямую из автоматических пушек калибра 30 мм с расстояния от 30–40 до 1,5 тыс. метров.

После уничтожения живой силы противника штурмовая группа успешно заняла опорный пункт. Затем мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал об уничтожении украинских бойцов, которые развернули флаг над газовой насосной станцией в курской Судже. По его словам, эту группу ликвидировали в течение нескольких дней, а двоих выживших взяли в плен.