Тегеран, 26 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Объекты нефтяной промышленности Ирана не пострадали от авиаударов Израиля, сообщила пресс-служба министерства нефти Ирана 26 октября.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

«Сионистский режим (Израиль) вторгся в воздушное пространство Ирана, нарушив международное право. По данным проверки, ни один из нефтяных объектов страны не пострадал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нефтяная отрасль Ирана функционирует сейчас в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция. Иран, в свою очередь, через третью сторону уведомил Израиль, что не будет отвечать на эту атаку.