Москва, 26 октября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в минувшие сутки сбили две управляемые авиабомбы Hammer и четыре реактивных снаряда залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 26 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны.

ВС России в минувшие сутки нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам хранения ударных беспилотников противника. Также удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

24 октября ИА Регнум передавало, что средства ПВО РФ за сутки сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 77 украинских беспилотников.

Всего с момента начала спецоперации ВС России уничтожили 647 самолётов, 283 вертолёта, 34 329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 877 танков и других боевых бронированных машин противника.

Кроме того, ликвидированы 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 773 орудия полевой артиллерии и миномётов, 27 624 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.