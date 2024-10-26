Вашингтон, 26 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис должна пройти IQ-тест, заявил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

«Камала — человек с очень низким IQ, у неё очень низкий IQ. Я выступаю за проведение таких тестов. Любой, кто идёт в президенты, должен пройти тест. Говорят, что это противоречит конституции, но я думаю, что Камала должна пройти тест, потому что там чего-то не хватает, с ней что-то не так», — сказал он на подкасте американского журналиста Джо Рогана.

Трамп уточнил, что в недавнем интервью Харрис не смогла дать ответ на простейшие вопросы, и это указывает на то, что с ней «что-то не так».

Как передавало ИА Регнум, на этом подкасте Трамп также заявил, что политику необходимо уметь работать с подходом комика. Несмотря на это, отметил экс-президент, политика является очень опасным делом.

Ранее Трамп в рамках предвыборной кампании и тура по Пенсильвании испытал себя в роли сотрудника сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. В Фистервиле политик-республиканец посетил один из ресторанов, приготовил несколько порций картофеля фри, выдал посетителям несколько заказов и пообщался с избирателями.

По мнению американского миллиардера Илона Маска, возможная победа кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах может привести к концу демократии в США, к запрету свободы слова и свободы выбора.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.