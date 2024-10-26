Москва, 26 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Американцы собираются вводить в строй оружие, которое может противодействовать спутникам на геостационарной орбите, что станет угрозой для российских и китайских дорогостоящих и эффективных аппаратов, но у России уже есть симметричный ответ, заявил военный эксперт Александр Степанов в разговоре с ИА Регнум.

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Издание Bloomberg в четверг, 24 октября, сообщило о том, что США в 2025 году введут в строй оружие для подавления российских и китайских спутников L3Harris Technologies Inc., известное как Meadowlands. По данным Космических сил США, оружие, предназначенное для подавления спутников противника на ранних этапах конфликта, преодолело технические недостатки и, как ожидается, будет поставлено в следующем году, на два года позже первоначально запланированного срока. Такие глушители, как Meadowlands, предназначены для нанесения временного ущерба в ходе конфликта с целью противодействия растущему числу китайских и российских космических систем, сообщается в материале.

В январском обзоре Bloomberg Космические силы заявили, что Китай эксплуатирует более 300 спутников дистанционного зондирования с разнообразными датчиками, что повышает способность китайских военных наблюдать за американскими авианосцами, экспедиционными ударными группами и развернутыми авиакрыльями.

Оружие, которое американцы планируют ввести в строй, — это мобильная система электронного подавления, один из элементов американского противоспутникового оружия. Радары размещаются на колёсных шасси, развернуть которые в принципе можно в любой точке планеты (подконтрольной США. — Прим. ред.), считает Степанов.

«Воздействие осуществляется по принципу РЭБ посредством мощного направленного электромагнитного воздействия на системы управления космических аппаратов. Помехи или электромагнитные излучения выводят аппараты из строя, а в отдельных случаях объект противника оказывается уничтожен в результате, к примеру, перегрева. Технология новая, сложно воздействовать на спутники на геостационарной орбите, а именно оттуда действуют самые дорогостоящие и эффективные российские и китайские аппараты», — пояснил специалист.

Также в США заявляют, что предполагается воздействие на спутники неразрушающего характера, исключающее создание космического мусора. Но тут американцы противоречат сами себе, считает эксперт. Неконтролируемый аппарат на орбите — уже угроза другим спутникам, заявил Степанов. По его словам, ответ на американскую новинку у России уже готов — отечественные системы.

«Российские разработчики создали новую систему радиоэлектронной борьбы, способную уничтожать спутники на той самой геостационарной орбите — 36 тыс. км над уровнем моря, — комплекс «Тобол». Самая известная российская противоспутниковая система РЭБ — «Тирада-2», которая уже доказала свою эффективность в противодействии западным спутникам», — уточнил эксперт.

22 мая ИА Регнум передавало, что пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что Россия якобы запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. По его словам, запуск такого космического аппарата якобы состоялся 16 мая, на той же орбите находится «американский правительственный спутник».

В тот же день политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов прокомментировал слова Райдера, заявив, что, когда американцы считают, что их безопасности угрожает опасность, они начинают устраивать истерики. Политолог обратил внимание на то, что о запуске противоспутникового аппарата заявил представитель Пентагона, а не Госдепартамента. Это указывает на то, что они видят угрозу для своих космических вооружений, уточнил профессор ВШЭ.