Москва, 26 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Депутаты и сенаторы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» вносят конструктивный вклад в работу Федерального собрания РФ, отстаивая базовые ценности социальной справедливости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своём приветствии к делегатам и гостям XIV съезда партии.

Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости. Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии», — отметил президент в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Глава государства добавил, что представители партии вносят конструктивный вклад в работу Федерального собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления.

Путин отметил работу фракции в вопросах защиты прав и интересов россиян, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, а также повышение качества жизни граждан.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря прошлого года президент России Владимир Путин поздравил российских сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации. По словам главы государства, этот значимый юбилей неразрывно связан со становлением современной российской государственности, а также укреплением её демократических и конституционных основ и традиций парламентаризма.