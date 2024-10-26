Москва, 26 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Минтранс РФ обсуждает проект федерального закона, который предполагает увеличить штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам почти в семь раз. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Проект федерального закона с изменениями в КоАП разместил на публичное обсуждение Минтранс. Документом предлагается увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых и с 5 до 30 тыс. рублей для грузовых авто», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для иностранных перевозчиков предлагается ввести штраф в размере 50 тыс. рублей, а также для всех нарушителей хотят отменить скидку в 50% при оплате в течение первых 20 дней. По приведённой статистике, в установленный законом пятидневный срок не оплачивается 57% проездов, а суммы штрафов сейчас сопоставимы с ценой самого проезда.

Уточняется, что эти изменения позволят защитить интересы добросовестных водителей и эффективнее развивать транспортную инфраструктуру.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Москва первой назначила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. Нарушивших проезд по платным магистралям на легковых автомобилях штрафовали на 1,5 тыс. рублей, что было установлено Ространснадзором. Для нарушителей на грузовиках и автобусах штраф составлял 5 тыс. рублей. Сборы шли в федеральный бюджет.

В сентябре депутат Госдумы РФ Ярослав Самылин призвал предоставить право бесплатного использования платных трасс владельцам гибридных автомобилей. Депутат отметил, что сейчас доля электрокаров от общего количества автомобилей составляет менее 1%, однако к 2030 году, согласно прогнозам, эта доля может увеличиться уже до 15%. Он уточнил, что на данный момент в России числится всего около 90 тыс. электрических и гибридных автомобилей.