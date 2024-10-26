Вашингтон, 26 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Будучи политиком, необходимо уметь работать с подходом комика, заявил кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в подкасте журналиста Джо Рогана на просьбу объяснить свою привычку шутить про политиков и других публичных людей.

Matt Rourke/AP/TASS Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп

«Когда ты занимаешься этим, нужно как минимум относиться к этому как комик», — сказал бывший президент.

Несмотря на это, отметил Трамп, политика является очень опасным делом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп в рамках предвыборной кампании и тура по Пенсильвании испытал себя в роли сотрудника сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. В Фистервиле политик-республиканец посетил один из ресторанов, приготовил несколько порций картофеля фри, выдал посетителям несколько заказов и пообщался с избирателями.

По мнению американского предпринимателя Илона Маска, возможная победа кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах может привести к концу демократии в США, к запрету свободы слова и свободы выбора.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.