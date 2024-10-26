Тегеран, 26 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В результате удара Израиля по Ирану погибли двое солдат вооружённых сил республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Iranian Army Office/Global Look Press

«Ночью армия Исламской Республики Иран пожертвовала двумя своими бойцами, противостоя агрессии преступного сионистского режима, защищая безопасность народа и интересы Ирана», — приводит агентство текст заявления ВС Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В Израиле отметили, что объектами атак были исключительно военные объекты.

В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб», и заявили о готовности дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля.