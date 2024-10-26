ВС Ирана сообщили о гибели двух военных в результате атаки Израиля
Тегеран, 26 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В результате удара Израиля по Ирану погибли двое солдат вооружённых сил республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Ночью армия Исламской Республики Иран пожертвовала двумя своими бойцами, противостоя агрессии преступного сионистского режима, защищая безопасность народа и интересы Ирана», — приводит агентство текст заявления ВС Ирана.
Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.
ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В Израиле отметили, что объектами атак были исключительно военные объекты.
В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб», и заявили о готовности дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля.