Пекин, 26 октября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике (КНР) в результате проведения масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией было наказано 589 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины Китая.

Анна Раткогло/РИА Новости

«С января по сентябрь 2024 года в органы дисциплинарной проверки и надзора по всей стране поступило 2,7 млн писем и отчётов, в том числе 756 тыс. отчётов и жалоб. В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — указано в публикации.

Уточняется, что за 2024 год было возбуждено 642 тыс. дел, среди которых дела в отношении 58 сотрудников провинциального и министерского уровня, 3263 сотрудника департаментов и бюро, 26 тыс. сотрудников уездного и районного уровня и 89 тыс. сотрудников поселкового уровня.

В октябре 2022 года высокопоставленный китайский чиновник по борьбе со взяточничеством Сяо Пэй публично объявил, что в Китае распространение коррупции было эффективно сдержано после XVIII съезда Компартии в 2012 году. По его словам, порядка 80 тыс. чиновников добровольно признались в своих проступках за последние пять лет.