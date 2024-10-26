Тегеран, 26 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Иран через третью страну информировал Израиль, что не будет отвечать на атаку, совершённую в ответ на иранский ракетный удар по израильской территории. Об этом сообщает 26 октября эмиратский телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на неназванные источники.

ИА Регнум

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что нанесение ударов по военным объектам в Иране стало ответом на «многомесячные непрерывные атаки».

Иран 1 октября нанёс массированный ракетный удар по Израилю, отвечая на убийство ключевых руководителей движений ХАМАС и «Хезболла», а также Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей.

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция.

Руководство Израиля заранее предупредило Иран о предстоящем ударе и возможных целях, сообщили источники портала Axios.

В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб». Источники сообщали, что Тегеран готов дать пропорциональный ответ на атаку Израиля. В других сообщениях опровергалось участие 100 израильских военных самолётов в атаке и поражение 20 военных объектов.