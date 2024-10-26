Санкт-Петербург, 26 октября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев выразил разочарование поведением болельщиков московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес питерской команды. Он назвал их непотребными.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Разочаровали пара непотребных кричалок фанатов «Спартака». <…> Уверен, что хоккейным богам это крайне не понравилось», ― процитировало «РИА Новости» Медведева.

Председатель совета директоров также считает, что такое поведение не должно понравиться руководству КХЛ, а также владельцам, партнёрам и спонсорам легендарного клуба.

Как сообщало ИА Регнум, матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком» состоялся 25 октября в Москве. Итог встречи — 5:2 в пользу СКА. Болельщики «Спартака» в числе прочего скандировали оскорбительную кричалку: «СКА — позор российского хоккея».

Главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он буквально разнёс руководство КХЛ, настоятельно призвав следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.

Главного тренера СКА возмутило то, что всю игру с трибун скандировали нецензурные выражения, но никто в это не вмешивался, при этом на матче было много детей, которые вынуждены смотреть на безобразное поведение взрослых.