Москва, 26 октября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В России в 2025 году увеличится размер выплат и пособий для семей с детьми. Об этом 26 октября сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Софья Сандурская/ТАСС

Парламентарий в беседе с Lenta.ru напомнила, что в следующем году вырастет сумма материнского капитала. По её словам, миллион россиянок получат сертификаты на первого ребенка в размере 675 тыс. рублей.

«11 млн семей у нас получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах», — отметили депутат.

Также вырастут единовременная выплата при рождении ребёнка, пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребёнком. Кроме того, в 2026 году семьи с детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека, смогут получить налоговый вычет за 2025 год.

«В семьях с двумя и более детьми оба родителя смогут получить вычет в размере 7% от 13% уплаченного НДФЛ», — добавила Бессараб.

Также, по её словам, регионам с плохой демографической ситуацией в следующем году представят дополнительные средства на финансирование семейной ипотеки.

Как сообщало ИА Регнум, министр труда и соцзащиты Антон Котяков 14 октября заявил, что в 2025 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. В ведомстве рассчитывают, что средствами маткапитала воспользуются более 1 млн граждан.

Котяков добавил, что с 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции — в проекте федерального бюджета зафиксирован показатель 7,3%.

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей.

По словам Бессараб, в 2026 году размер материнского капитала в России на второго ребёнка может превысить отметку в 1 млн рублей.