Орел, 26 октября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на хлебоприёмном предприятии в посёлке Залегощь Орловской области, сообщает 26 октября пресс-центр МЧС России в Telegram-канале.

«В посёлке Залегощь огонь охватил помещение на хлебоприёмном предприятии на 1 000 квадратах», — говорится в сообщении.

В тушении задействованы 18 пожарных и шесть единиц техники, в помощь им направлены дополнительные силы. Открытое горение ликвидировано, отметили в ведомстве.

По предварительной версии, к пожару привело короткое замыкание.