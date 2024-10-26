Мелитополь, 26 октября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. В распоряжении российских специалистов оказалась электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma американского производства. Об этом 26 октября сообщил инженер по противодействию БПЛА.

US Marines

Он уточнил, что дрон удалось посадить, не повредив его аппаратуру и электронику.

«В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — рассказал в беседе с «РИА Новости» инженер.

Он также добавил, что в одном квадрате с RQ-20 в воздухе находился другой БПЛА — «Баба-яга». Его российские военные сбили из стрелкового оружия. Беспилотник был снабжён ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами, уточнил инженер.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили более 34,3 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, военные Вооружённых сил России в сентябре захватили под городом Угледаром в Донецкой Народной Республике американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley украинских формирований.

1 октября подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard украинских боевиков доставили на «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Специалисты предприятия начали демонтаж узлов, систем и агрегатов боевой машины для их исследований и анализа.

В мае военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск «Восток» ВС России захватили в зоне проведения специальной военной операции трофейную британскую машину эвакуации FV104 Samaritan.

В феврале в руки российских военных на запорожском направлении попали редкие виды беспилотных летательных аппаратов ВСУ и навесное оборудование для них. Специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов, чтобы эффективнее противодействовать им.